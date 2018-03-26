Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России и братскому российскому народу. Глава белорусского государства также направил соболезнование губернатору Кемеровской области Аману Тулееву. В нем отмечается, что трагедия не обошла стороной и семью главы региона.
«Чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов. В этот тяжелый момент мы — рядом, полностью разделяем страшное горе», — подчеркнул белорусский лидер.
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