Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России. Мы искренне сопереживаем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.