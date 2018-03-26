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15:15 (мск), источник: Tengrinews

Бергей Рыскалиев подозревается по 8 статьям — Нацбюро

Деяния Бергея Рыскалиева квалифицированы по восьми статьям. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Деяния подозреваемого Рыскалиева Б. С. квалифицированы по статьям 176 (“Хищение бюджетных средств в особо крупном размере”), 177 (“Мошенничество в особо крупном размере”), 192−1 (“Совершение субъектами предпринимательства сделок без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, повлекшее причинение государству ущерба в крупном размере”), 193 (“Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем”), 235−1 (“Создание и руководство преступным сообществом с целью совершения нескольких преступлений”), 307 (“Злоупотребление должностными полномочиями совершенное в интересах преступного сообщества”), 311 (“Получение взятки в особо крупном размере”) и 325 (“Подделка и изготовление официальных документов”) УК РК в редакции 16 июля 1997 года», — говорится в распространенном сообщении.

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«Противоправные деяния Рысқали А. С. и Альбакасова Р. С. квалифицированы по статьям 235 (“Создание и руководство организованной преступной группой с целью совершения нескольких преступлений”), 176 (“Хищение бюджетных средств в особо крупном размере”), 177 (“Мошенничество в особо крупном размере”), 192−1 (“Совершение субъектами предпринимательства сделок без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, повлекшее причинение государству ущерба в крупном размере”), 193 (“Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем”), 235−1 (“Участие в преступном сообществе с целью совершения нескольких преступлений”), 311 (“Получение взятки в особо крупном размере”) и 325 (“Подделка и изготовление официальных документов”) УК РК».

«Противоправные деяния подозреваемого Джелдыбаева М. Ж. квалифицированы по статьям 176 (“Хищение бюджетных средств в особо крупном размере”), 177 (“Мошенничество в особо крупном размере”), 193 (“Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем”), 235 (“Участие в организованной преступной группе с целью совершения нескольких преступлений”), 325 (“Подделка и изготовление официальных документов”) УК РК. Деяния Джулмагамбетова Н. К. квалифицированы по статьям 176 (“Хищение бюджетных средств в особо крупном размере”), 177 (“Мошенничество в особо крупном размере”), 192−1 (“Совершение субъектами предпринимательства сделок без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, повлекшее причинение государству ущерба в крупном размере”), 235 (“Участие в организованной преступной группе с целью совершения нескольких преступлений”), 325 (“Подделка и изготовление официальных документов”) УК РК. Противоправные деяния подозреваемых Ізбасар Е. Ө., Даневич А. Г., Сулейменова А. С. и Темиралина Б. Б. квалифицированы по статьям 176 (“Хищение бюджетных средств в особо крупном размере”), 192−1 (“Совершение субъектами предпринимательства сделок без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, повлекшее причинение государству ущерба в крупном размере”), 235 (“Участие в организованной преступной группе с целью совершения нескольких преступлений”) УК РК».

Постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее 24 часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении 24 часов.

В связи с нахождением подозреваемых вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, публикует сообщение о квалификации их деяний в СМИ.

«Для ознакомления с постановлением о квалификации деяний и участия в следственных действиях подозреваемым необходимо в срок до 31 марта 2018 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции, расположенное по адресу: Республика Казахстан, Астана, улица Сейфуллина, 37».

Отмечается, что подозреваемые вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если защитник не будет приглашен подозреваемыми или их законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования. Ранее экс-акима Рыскалиева уже вызывали на допрос в Нацбюро.

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