Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
После того, как
После того, как
США и Канада
«Мы готовы предпринять дополнительные шаги, если это необходимо», — заявил представитель администрации США после того, как 26 марта Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульство в Сиэтле.
Как пояснили в Вашингтоне, США «предпринимают эти действия в координации с союзниками по НАТО и партнерами в ответ на использование Россией химического оружия военного типа на территории Великобритании».
Между тем глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что из посольства в Оттаве и генконсульства в Монреале будет выслано четыре российских дипломата.
«Все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию», — сказала министр.
Франция, Германия, Италия
В Париже и Берлине решили выслать еще по четыре российских дипломата.
Мы уведомили сегодня российские власти о нашем решении выслать с французской территории четырех российских граждан, имеющих дипломатический статус. Высылаемые дипломаты должны покинуть Францию в течение недели.
Такой же срок отвели для российских дипломатов в Германии. «Высылка четырех дипломатов — сильный сигнал солидарности с Великобританией. Он говорит о решимости правительства ФРГ не оставлять без ответа нападения на наших партнеров и союзников», — отметили в МИД страны.
Итальянский МИД сообщил о высылке «двух сотрудников посольства РФ в Риме».
Украина, Польша, Чехия
«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с РФ
В Польше решили выслать четырех дипломатов из России, в Чехии — трех.
Латвия, Литва, Эстония
Все три прибалтийских государства выразили солидарность с Великобританией. Литва выслала трех дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.
При этом литовские спецслужбы заявили, что «лица, связанные с российскими разведслужбами, в настоящее время составляют треть дипломатического персонала России».
От Финляндии до Хорватии
По одному дипломату высылает Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия.
При этом в Нидерландах «приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб», а еще двух российских дипломатов решила выслать Дания.
А глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что это решение не должно отразиться на рассмотрении датским внешнеполитическим ведомством заявки на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды королевства.
Реакция России
В российском МИДе предупредили, что «недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно».
«Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности», — добавил Песков.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.