Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Источник: Reuters

США и Канада

«Мы готовы предпринять дополнительные шаги, если это необходимо», — заявил представитель администрации США после того, как 26 марта Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульство в Сиэтле.

Как пояснили в Вашингтоне, США «предпринимают эти действия в координации с союзниками по НАТО и партнерами в ответ на использование Россией химического оружия военного типа на территории Великобритании».

Между тем глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что из посольства в Оттаве и генконсульства в Монреале будет выслано четыре российских дипломата.

«Все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию», — сказала министр.

Франция, Германия, Италия

В Париже и Берлине решили выслать еще по четыре российских дипломата.

Мы уведомили сегодня российские власти о нашем решении выслать с французской территории четырех российских граждан, имеющих дипломатический статус. Высылаемые дипломаты должны покинуть Францию в течение недели. Жан-Ива Ле Дриан французский министр иностранных дел

Такой же срок отвели для российских дипломатов в Германии. «Высылка четырех дипломатов — сильный сигнал солидарности с Великобританией. Он говорит о решимости правительства ФРГ не оставлять без ответа нападения на наших партнеров и союзников», — отметили в МИД страны.

Итальянский МИД сообщил о высылке «двух сотрудников посольства РФ в Риме».

Украина, Польша, Чехия

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», — написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

В Польше решили выслать четырех дипломатов из России, в Чехии — трех.

Латвия, Литва, Эстония

Все три прибалтийских государства выразили солидарность с Великобританией. Литва выслала трех дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.

При этом литовские спецслужбы заявили, что «лица, связанные с российскими разведслужбами, в настоящее время составляют треть дипломатического персонала России».

От Финляндии до Хорватии

По одному дипломату высылает Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия.

При этом в Нидерландах «приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб», а еще двух российских дипломатов решила выслать Дания.

А глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что это решение не должно отразиться на рассмотрении датским внешнеполитическим ведомством заявки на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды королевства.

Реакция России

Читайте также В Кремле сожалеют о решении Запада выслать дипломатов

В российском МИДе предупредили, что «недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно».

«Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, — говорится в заявлении российского дипведомства. — Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину будут представлены предложения об ответных шагах на высылку дипломатов.