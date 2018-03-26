Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция МИД РФ на массовую высылку российских дипломатов
Правильно РФ поступила с Крымом: украинцы ответили Гройсману
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Русские боролись с нацизмом: ответ РФ Джонсону удивил британцев
Лавров: Британии придется ответить за обман
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Саудовский F-15 сбивает советская ракета в Йемене — видео
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Кто пришел на смену главным моделям 90-х
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Луминале-2018
20:33 (мск), источник: ТАСС

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, британскую столицу в общей сложности покинуло около 80 россиян (из них — 23 дипломата). Еще почти 100 дипломатов вернутся в Россию из других стран, «проявивших солидарность» с Лондоном.

Источник: Reuters

США и Канада

Читайте также
Посол США в РФ объяснил «Ъ» причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»

«Мы готовы предпринять дополнительные шаги, если это необходимо», — заявил представитель администрации США после того, как 26 марта Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульство в Сиэтле.

Как пояснили в Вашингтоне, США «предпринимают эти действия в координации с союзниками по НАТО и партнерами в ответ на использование Россией химического оружия военного типа на территории Великобритании».

Между тем глава канадского МИД Христи Фриланд заявила, что из посольства в Оттаве и генконсульства в Монреале будет выслано четыре российских дипломата.

«Все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию», — сказала министр.

Франция, Германия, Италия

В Париже и Берлине решили выслать еще по четыре российских дипломата.

Мы уведомили сегодня российские власти о нашем решении выслать с французской территории четырех российских граждан, имеющих дипломатический статус. Высылаемые дипломаты должны покинуть Францию в течение недели.
Жан-Ива Ле Дриан
французский министр иностранных дел

Такой же срок отвели для российских дипломатов в Германии. «Высылка четырех дипломатов — сильный сигнал солидарности с Великобританией. Он говорит о решимости правительства ФРГ не оставлять без ответа нападения на наших партнеров и союзников», — отметили в МИД страны.

Итальянский МИД сообщил о высылке «двух сотрудников посольства РФ в Риме».

Украина, Польша, Чехия

«В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены», — написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

В Польше решили выслать четырех дипломатов из России, в Чехии — трех.

Латвия, Литва, Эстония

Все три прибалтийских государства выразили солидарность с Великобританией. Литва выслала трех дипломатов, Латвия и Эстония — по одному.

При этом литовские спецслужбы заявили, что «лица, связанные с российскими разведслужбами, в настоящее время составляют треть дипломатического персонала России».

От Финляндии до Хорватии

По одному дипломату высылает Финляндия, Швеция, Румыния и Хорватия.

При этом в Нидерландах «приняли решение выслать двух сотрудников российских разведывательных служб», а еще двух российских дипломатов решила выслать Дания.

А глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что это решение не должно отразиться на рассмотрении датским внешнеполитическим ведомством заявки на прокладку трубопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды королевства.

Реакция России

Читайте также
В Кремле сожалеют о решении Запада выслать дипломатов

В российском МИДе предупредили, что «недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно».

«Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, — говорится в заявлении российского дипведомства. — Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину будут представлены предложения об ответных шагах на высылку дипломатов.

«Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности», — добавил Песков.

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Подвалы их особняков были буквально завалены деньгами
Трагедия в Кемерове: все, что известно на эту минуту
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
СК опроверг информацию соцсетей о сотнях жертв пожара в Кемерово
Арестованный лидер хакерской группировки оказался россиянином
Мэй заявила об угрозе отравления в Солсбери 130 человек
В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна
Посольство РФ предложило выбор для изгнания дипломатов США
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
В России примут закон о страховании жилья от ЧС и пожаров
Жителям Гонконга предлагают жить в бетонных трубах
Сезон фонтанов откроется в Москве в конце апреля
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь