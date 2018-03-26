Посол США в РФ объяснил «Ъ» причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
Посол США заявил, «что за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».
Посол США заявил, «что за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».
«Это ответ на очень безрассудную атаку с использованием
Напомним, днем 26 марта США, Канада и 15 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. При этом из США высылают 60 дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Западные страны приняли подобные меры в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» (в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены
На вопрос «Ъ», почему власти США приняли еще и решение о закрытии Генконсульства РФ Сиэтле, американский дипломат пояснил:
Это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб РФ, которые работают на территории США. Впредь в США будет меньше (российских— «Ъ») шпионов, которые шпионят за американцами, проводят скрытые операции, и тем самым угрожают национальной безопасности США.
На вопрос «Ъ», не рассматривала ли американская сторона возможность переноса ввода ограничительных мер
Елена Черненко
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.