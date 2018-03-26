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18:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Посол США в РФ объяснил «Ъ» причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»

Посол США заявил, «что за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».

Источник: РИА "Новости"
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«Это ответ на очень безрассудную атаку с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории. Мы не можем оставить эти безответственные действия без должной реакции, — сказал посол США в Москве Джон Хантсман в понедельник в интервью “Ъ”.— Великобритания — наш лучший друг и союзник. Мы посылаем сигнал: если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна».

Напомним, днем 26 марта США, Канада и 15 европейских стран объявили о высылке российских дипломатов. При этом из США высылают 60 дипломатов: 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Западные страны приняли подобные меры в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» (в британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия).

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На вопрос «Ъ», почему власти США приняли еще и решение о закрытии Генконсульства РФ Сиэтле, американский дипломат пояснил:

Это ответ на большое количество сотрудников разведывательных служб РФ, которые работают на территории США. Впредь в США будет меньше (российских— «Ъ») шпионов, которые шпионят за американцами, проводят скрытые операции, и тем самым угрожают национальной безопасности США.

На вопрос «Ъ», не рассматривала ли американская сторона возможность переноса ввода ограничительных мер из-за трагедии в Кемерово, Джон Хантсман ответил: «Это решение (о вводе санкций в отношении России.— “Ъ”) было принято не только США, но и десятком других стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен. Время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников. Но думаю, тот факт, что о подобных мерах объявило такое количество стран, которые провели собственный анализ и обзор “дела Скрипаля”, говорит о чем-то экстраординарном». Посол США добавил, «что за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент».

Елена Черненко

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