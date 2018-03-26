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19:27 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай

ТАСС, 26 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Информацию о деталях визита агентство не приводит.

Вместе с тем ранее агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что неназванный представитель КНДР, вероятно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в столице Китая, куда он прибыл в понедельник на поезде.

Именно это средство передвижения предпочитал использовать отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал Китай.

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