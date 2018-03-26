Breaking: North Korean armored train spotted at Beijing, China. Kim Jong Un probably on board. pic.twitter.com/p0Lij0Q1Wo— Augustus Manchurius (@1984to1776) March 26, 2018
Bloomberg: Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай
ТАСС, 26 марта. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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