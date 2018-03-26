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26 марта, источник: Lenta.Ru

Посольство России предложило выбор для изгнания американских дипломатов

Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter.

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«Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэттле. Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?» — спрашивают дипломаты. Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

За четыре часа проголосовали почти 17 тысяч человек, запись ретвитнули более тысячи раз.

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Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских спецслужб в истории США».

Также в понедельник о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 23.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.

14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.

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