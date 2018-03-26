Мэй заявила об угрозе отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 130 человек
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU —
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU —
«Мы оцениваем, что потенциально более 130 человек могли быть подвержены воздействию
Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ.
4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери неизвестным веществом были отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает. В понедельник о высылке российских дипломатов
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