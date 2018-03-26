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21:54 (мск), источник: Интерфакс

Мэй заявила об угрозе отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 130 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери более чем 130 человек могли взаимодействовать с нервно-паралитическим веществом.

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«Мы оцениваем, что потенциально более 130 человек могли быть подвержены воздействию нервно-паралитического вещества», — сказала премьер.

Она добавила, что, по полученным данным, Россия якобы в последние десять лет изучала способы транспортировки подобных веществ.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери неизвестным веществом были отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия обвинения отвергает. В понедельник о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» заявили еще 20 западных стран.

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23 марта© Ньюстюб
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