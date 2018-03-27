Названы сильнейшие страны мира будущего

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«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — полагает автор.

По его мнению, одной из проблем является также то, что российские вооруженные силы застряли между обязательной и контрактной системами службы, что, в частности, усугубляется сокращением населения.