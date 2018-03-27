Крейсер «Адмирал Кузнецов» оснастят новой системой управления полетами
Цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации в скором времени установят на борту тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Новая система позволит палубным самолетам летать в любое время суток и при сложных погодных условиях.
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