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03:45 (мск), источник: Известия

Крейсер «Адмирал Кузнецов» оснастят новой системой управления полетами

Цифровой радиотехнический комплекс управления полетами авиации в скором времени установят на борту тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Новая система позволит палубным самолетам летать в любое время суток и при сложных погодных условиях.

Источник: РИА "Новости"
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Как сообщили «Известиям» в Главкомате ВМФ России, с помощью нового радиотехнического комплекса будет обеспечиваться ближняя навигация летательных аппаратов, управление их движением, заход на посадку и посадка.

Главной задачей системы является автоматизированное приземление боевых самолетов на палубу корабля. Помимо этого, модернизация авианесущего крейсера существенно понизит минимальные требования к погодным условиям.

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Во время загрузки произошла ошибка.
26 февраля 2017© Ньюстюб
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