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03:41 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровск съедутся китайские инвесторы

Третий День китайского инвестора пройдёт в Хабаровске 24 апреля. Представители обеих стран обсудят перспективы развития бизнес-проектов и возможности появления новых.

Источник: Reuters

В мероприятии примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, руководители крупных китайских компаний.

«Мы сегодня помогаем эффективно реализовать каждый инвестиционный проект, я регулярно провожу дни китайского инвестора, встречаюсь со всеми руководителями предприятий, у которых есть к нам вопросы и помогаю им. Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, приходящихся на Российскую Федерацию, приходится на территорию Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, недавно Александр Галушка в ходе рабочего визита в КНР провёл ряд встреч с представителями китайского бизнеса. Он обсудил с президентом компании «Чжундин Дайри Фармин» Сунь Гоцяном вопросы реализации инвестиционного проекта в Приморском крае. Компания строит на Дальнем Востоке России десять животноводческих комплексов с общим поголовьем 50 тысяч голов крупного рогатого скота, а также развивает собственную кормовую базу. Объём планируемых инвестиций в ближайшие пять лет составит не менее 302 миллионов долларов.

Александр Галушка также провёл переговоры с президентом Металлургической корпорации Китая, вице-президентом корпорации «Минметалс» Чжан Чжаосяном. Компания сегодня рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае.

Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на 17% по итогам 2017 года. При этом больше половины этого показателя составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.

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