В Хабаровск съедутся китайские инвесторы
Третий День китайского инвестора пройдёт в Хабаровске 24 апреля. Представители обеих стран обсудят перспективы развития
Третий День китайского инвестора пройдёт в Хабаровске 24 апреля. Представители обеих стран обсудят перспективы развития
В мероприятии примут участие
«Мы сегодня помогаем эффективно реализовать каждый инвестиционный проект, я регулярно провожу дни китайского инвестора, встречаюсь со всеми руководителями предприятий, у которых есть к нам вопросы и помогаю им. Считаю, что одним из результатов этой работы является то, что сегодня 26% прямых иностранных инвестиций, приходящихся на Российскую Федерацию, приходится на территорию Дальнего Востока», — отметил Юрий Трутнев.
Александр Галушка также провёл переговоры с президентом Металлургической корпорации Китая,
Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на 17% по итогам 2017 года. При этом больше половины этого показателя составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.