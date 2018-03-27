Генконсульство США во Владивостоке работает в штатном режиме

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в отношении каждой страны, выславшей российских дипломатов.