Врио губернатора Красноярского края подписал сразу три приказа о назначении

Сразу три приказа о назначении подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Теперь новое руководство в агентстве госзаказа, в общественной приёмной и в управлении внешних связей губернатора.

На должность края начальника управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной Губернатора Красноярского края назначен Олег Савенков, который ранее работал там же заместителем. Также он работал в агентстве природопользования края и соцзащите города. Начинал работать на севере Красноярского края, по специальности юрист.

Начальником управления внешних связей губернатора назначена 30-летняя Ольга Коростелева, трудовой опыт которой связана в основном с правительством края.