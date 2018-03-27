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05:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

Врио губернатора Красноярского края подписал сразу три приказа о назначении

Новое руководство в агентстве госзаказа, в общественной приёмной и в управлении внешних связей губернатора.

Сразу три приказа о назначении подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Теперь новое руководство в агентстве госзаказа, в общественной приёмной и в управлении внешних связей губернатора.

На должность края начальника управления по работе с обращениями граждан — общественной приёмной Губернатора Красноярского края назначен Олег Савенков, который ранее работал там же заместителем. Также он работал в агентстве природопользования края и соцзащите города. Начинал работать на севере Красноярского края, по специальности юрист.

Начальником управления внешних связей губернатора назначена 30-летняя Ольга Коростелева, трудовой опыт которой связана в основном с правительством края.

На должность руководителя агентства государственного заказа определена Марина Вразовская. C 2013 года работала начальником отдела госзакупок, затем заместителем руководителя — начальником отдела государственных закупок в «Управлении капитального строительства».

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