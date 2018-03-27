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10:06 (мск), источник: Volga News

Прокуратура пытается обязать мэрию Самары демонтировать незаконные рекламные конструкции

Прокуратура Самары в ходе проверки выявила многочисленные нарушения в работе департамента городского хозяйства и экологии по выявлению и демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что в период с 24 октября по 21 ноября 2017 г. департаментом выявлено 82 незаконные рекламные конструкции, из которых 38 расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, тем не менее, департаментом демонтаж и вывоз вышеуказанных незаконных конструкций организованы не были.

По результатам проверки прокуратурой Самары в администрацию города внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

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