Прокуратура пытается обязать мэрию Самары демонтировать незаконные рекламные конструкции

Установлено, что в период с 24 октября по 21 ноября 2017 г. департаментом выявлено 82 незаконные рекламные конструкции, из которых 38 расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, тем не менее, департаментом демонтаж и вывоз вышеуказанных незаконных конструкций организованы не были.
По результатам проверки прокуратурой Самары в администрацию города внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
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