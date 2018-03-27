Бизнес-омбудсмен Приморья придёт с докладом в Заксобрание

Проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в Приморском крае и требующие вмешательства депутатов, стали основной темой рабочего совещания уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной и председателя Законодательного собрания Александра Ролика.

Как рассказала Марина Шемилина, с 2013 по 2017 годы общее количество проверок предпринимателей контролирующими органами уменьшилось практически на 70%, но при этом возросло количество штрафов по результатам этих проверок.

Только в 2017 году Шемилиной поступило 390 обращений от субъектов предпринимательской деятельности, чаще всего — от работающих в торговле и сфере услуг. Именно в этих отраслях экономики края сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Более половины вопросов решили в пользу заявителей.

По информации пресс-службы краевого парламента, взаимодействие малого бизнеса и крупных компаний, реализующих свои проекты в Приморском крае, стало ещё одним вопросом встречи Ролика с Шемилиной.

Как отметил спикер Заксобрания, регулярные рабочие встречи, а также обсуждение доклада бизнес-омбудсмена на заседании комитета по экономической политике и собственности позволили выявить ряд позиций, требующих корректировок регионального законодательства и обращений к руководителям федеральных органов власти.