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11:45 (мск), источник: Восток Медиа

Бизнес-омбудсмен Приморья придёт с докладом в Заксобрание

В среду 28 марта депутаты Законодательного собрания Приморского края соберутся на очередное заседание. В том числе выслушают отчёт и предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины Шемилиной, которыми она уже поделилась со спикером Александром Роликом.

Проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в Приморском крае и требующие вмешательства депутатов, стали основной темой рабочего совещания уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной и председателя Законодательного собрания Александра Ролика.

Как рассказала Марина Шемилина, с 2013 по 2017 годы общее количество проверок предпринимателей контролирующими органами уменьшилось практически на 70%, но при этом возросло количество штрафов по результатам этих проверок.

Только в 2017 году Шемилиной поступило 390 обращений от субъектов предпринимательской деятельности, чаще всего — от работающих в торговле и сфере услуг. Именно в этих отраслях экономики края сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Более половины вопросов решили в пользу заявителей.

По информации пресс-службы краевого парламента, взаимодействие малого бизнеса и крупных компаний, реализующих свои проекты в Приморском крае, стало ещё одним вопросом встречи Ролика с Шемилиной.

Как отметил спикер Заксобрания, регулярные рабочие встречи, а также обсуждение доклада бизнес-омбудсмена на заседании комитета по экономической политике и собственности позволили выявить ряд позиций, требующих корректировок регионального законодательства и обращений к руководителям федеральных органов власти.

Для решения системных проблем, мешающих развитию предпринимательской деятельности, а также улучшения инвестиционного климата в Приморье бизнес-омбудсмен подготовил 57 предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Из них более 20 — это предложения по корректировке краевого законодательства.

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