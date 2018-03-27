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16:27 (мск), источник: Sputnik.md

Додон встретился с Фраттини: о чем говорили чиновники

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини находится с визитом в Молдове: чиновник провел встречу с президентом республики Игорем Додоном.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель председательства ОБСЕ Франко Фраттини обратили внимание на благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы по возобновлению переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2».

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Очередной раунд переговоров в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал «Венский протокол», в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Додон и Фраттини, находящийся в эти дни в Молдове, обменялись мнениями по тематике приднестровского урегулирования.

«Обратили внимание на те благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы по возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате “5+2”. В этом контексте выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в ноябре 2017 года по 5 вопросам из пакета “8 пунктов”, предложенных 4 января 2017 года на встрече с главой Приднестровья», — отметил Додон.

По его словам, «молдавская сторона поддерживает необходимость реализовать все 8 пунктов, а также будет прилагать все усилия по выполнению всех положений, изложенных в совместном заявлении ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене».

«Подтвердил готовность выстраивать очень тесные отношения с итальянским председательством ОБСЕ, отметив, что у Италии есть очень большой опыт с точки зрения успешного функционирования децентрализованных территорий», — сказал Додон.

Молдавский лидер отметил заинтересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регионе Европы.

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