Правительство создаст единый список неналоговых платежей

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс Российской Федерации неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — отмечается в поручении. Кроме того, отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи, а также установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.
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