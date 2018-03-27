Правительство создаст единый список неналоговых платежей

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс Российской Федерации неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — отмечается в поручении. Кроме того, отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи, а также установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.