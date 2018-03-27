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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство создаст единый список неналоговых платежей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал Министерству финансов и Министерству экономического развития проработать до 1 сентября вопрос о неналоговых платежах и обеспечить баланс частных и публичных интересах, сообщается на сайте правительства.

Источник: AP 2018

«Минфину России (А. Г. Силуанову), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс Российской Федерации неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер, — отмечается в поручении. Кроме того, отмечается необходимость внести изменения в федеральные законы, регламентирующие подобные платежи, а также установить переходные положения в отношении мер за их неуплату.

Премьер-министр также поручил своему первому заместителю Игорю Шувалову образовать рабочую группу по вопросам неналоговых платежей и возглавить ее. В состав группы должны войти представители Минэкономики, Минфина, Счетной палаты, обеих палат парламента и общественных объединений предпринимателей. Целью рабочей группы должен стать анализ неналоговых платежей, оптимизация их количество и создание единого списка с проработкой вопроса о его правовом статусе.

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