Александр Усс прокомментировал трагедию, произошедшую в Кемерове

Источник: НИА Красноярск

«В Кемерове произошла большая трагедия. В эти дни вся страна, Красноярский край вместе с нашими соседями — кемеровчанами. В тушении этого пожара, в ликвидации его последствий красноярцы принимали активное участие — спасатели МЧС, работники Федерального медико-биологического агентства, психологи. Многие службы продолжают свою работу и сегодня. Вчера я направил телеграмму с соболезнованиями жителям Кемеровской области.

Культурно-развлекательным, спортивным учреждениям края при проведении мероприятий в эти дни мы рекомендовали проявить соответствующую сдержанность и такт. Развлекательную программу желательно сократить или отменить.

У нас в крае открыт счет для перечисления пожертвований всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и тяжело это переживаем, — сказал Александр Усс.