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13:23 (мск), источник: НИА Красноярск

Александр Усс прокомментировал трагедию, произошедшую в Кемерове

Сегодня, 27 марта, временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс прокомментировал трагедию, произошедшую в столице Кемеровской области, — пожар в торговом центре «Зимняя вишня», повлёкший гибель болшого числа людей.

Источник: НИА Красноярск

«В Кемерове произошла большая трагедия. В эти дни вся страна, Красноярский край вместе с нашими соседями — кемеровчанами. В тушении этого пожара, в ликвидации его последствий красноярцы принимали активное участие — спасатели МЧС, работники Федерального медико-биологического агентства, психологи. Многие службы продолжают свою работу и сегодня. Вчера я направил телеграмму с соболезнованиями жителям Кемеровской области.

Культурно-развлекательным, спортивным учреждениям края при проведении мероприятий в эти дни мы рекомендовали проявить соответствующую сдержанность и такт. Развлекательную программу желательно сократить или отменить.

У нас в крае открыт счет для перечисления пожертвований всем тем, кто пострадал в этой трагедии. Мы разделяем боль невосполнимой утраты и тяжело это переживаем, — сказал Александр Усс.

Жители Красноярска откликнулись на трагедию в Кемерове. Сегодня, 27 марта, волонтеры, представители общественных организаций, участники молодежных движений края принесли цветы и свечи к одному из главных духовных мемориалов Красноярска — памятнику архиепископу Красноярскому и Енисейскому святому Луке.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
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