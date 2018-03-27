Александр Усс прокомментировал трагедию, произошедшую в Кемерове
Сегодня, 27 марта, временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края Александр Усс прокомментировал трагедию, произошедшую в столице Кемеровской области, — пожар в торговом центре «Зимняя вишня», повлёкший гибель болшого числа людей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.