В Екатеринбург едет замминистра спорта РФ Павел Новиков
В Свердловской области пройдёт расширенная итоговая коллегия министерства физической культуры и спорта региона.
В Свердловской области пройдёт расширенная итоговая коллегия министерства физической культуры и спорта региона.
В коллегии примет участие замминистра спорта РФ Павел Новиков, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Главной темой станут итоги работы спортивной отрасли региона в 2017 году и планы на 2018 год. С докладом выступит областной министр спорта Леонид Рапопорт. В рамках коллегии будут объявлены итоги областного конкурса на лучшую организацию
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