В Екатеринбург едет замминистра спорта РФ Павел Новиков

Главной темой станут итоги работы спортивной отрасли региона в 2017 году и планы на 2018 год. С докладом выступит областной министр спорта Леонид Рапопорт. В рамках коллегии будут объявлены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципалитетах по итогам 2017 года.