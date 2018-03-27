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13:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбург едет замминистра спорта РФ Павел Новиков

В Свердловской области пройдёт расширенная итоговая коллегия министерства физической культуры и спорта региона.

В коллегии примет участие замминистра спорта РФ Павел Новиков, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Главной темой станут итоги работы спортивной отрасли региона в 2017 году и планы на 2018 год. С докладом выступит областной министр спорта Леонид Рапопорт. В рамках коллегии будут объявлены итоги областного конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципалитетах по итогам 2017 года.

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