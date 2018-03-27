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13:26 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский отправится в Москву обсудить высокоскоростную магистраль и аэропорт

В среду, 28 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложит о планах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в свете принятого Указа Президента РФ по саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. С докладом глава региона выступит на заседании коллегии министерства транспорта РФ.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с подписанием концессионного соглашения по уральской высокоскоростной магистрали (УВСМ) и подготовкой аэропортовой инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС, уточнили в пресс-службе главы региона. «В частности, будут затронуты вопросы строительства перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов», — добавил Руслан Гаттаров. Борис Дубровский планирует попросить главу минтранса об его личном кураторстве этого проекта.

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Как уже сообщало агентство, в декабре 2017 года хозпартнерство УСМ предложило правительству РФ заключить концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию ВСМ.

23 марта 2018 года министр транспорта России Максим Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения. Также утвержден порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль».

«На каких условиях проект будет реализовываться (с каким привлечением федеральных средств, сил, какую часть должны внести частные инвесторы, какую внесут регионы, какой ожидаемый доход государству, регионам будет приносить эта дорога), — до 30 сентября мы должны прийти к единому мнению и принять решение», — сообщил Руслан Гаттаров.

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