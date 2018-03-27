Борис Дубровский отправится в Москву обсудить высокоскоростную магистраль и аэропорт

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с подписанием концессионного соглашения по уральской высокоскоростной магистрали (УВСМ) и подготовкой аэропортовой инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС, уточнили в пресс-службе главы региона. «В частности, будут затронуты вопросы строительства перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов», — добавил Руслан Гаттаров. Борис Дубровский планирует попросить главу минтранса об его личном кураторстве этого проекта.

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Как уже сообщало агентство, в декабре 2017 года хозпартнерство УСМ предложило правительству РФ заключить концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию ВСМ.

23 марта 2018 года министр транспорта России Максим Соколов подписал распоряжение, которым закрепляется возможность заключения концессионного соглашения. Также утвержден порядок проведения переговоров Минтранса России с хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль».