Рустэм Хамитов: Трагедия в Кемерово — это жесточайшее проявление коррупции
Сегодня Глава республики провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Сегодня Глава республики провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
«Главное — сделать выводы по антикоррупционной деятельности. Там ведь тоже вводили в эксплуатацию, строили, подписывали акты, ничего не сработало. Погибли люди, очень много детей погибло. Эти бумажки оказались пустышками, их купили, добыли за взятки. Это и есть самая настоящая коррупция. Вот это и есть её самое жесточайшее проявление», — подчеркнул Рустэм Хамитов.
Выступая перед членами комиссии, Рустэм Хамитов отметил, что будет проведен очень серьёзный разбор ситуации на Кузбассе, будут сделаны выводы. Башкортостану тоже предстоит еще раз оценить обстановку в торговых центрах и залах на предмет противопожарной безопасности людей. При этом, главный вывод, подчеркнул Глава республики, который должны сделать все без исключения, касается борьбы с произволом на местах.
Десятки человек, занимающие весомые должности в районах и городах, были уволены в связи с утратой доверия. Такие на данные привёл Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики — Александр Касьянов.
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