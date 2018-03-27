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13:31 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов: Трагедия в Кемерово — это жесточайшее проявление коррупции

Сегодня Глава республики провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

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«Главное — сделать выводы по антикоррупционной деятельности. Там ведь тоже вводили в эксплуатацию, строили, подписывали акты, ничего не сработало. Погибли люди, очень много детей погибло. Эти бумажки оказались пустышками, их купили, добыли за взятки. Это и есть самая настоящая коррупция. Вот это и есть её самое жесточайшее проявление», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Выступая перед членами комиссии, Рустэм Хамитов отметил, что будет проведен очень серьёзный разбор ситуации на Кузбассе, будут сделаны выводы. Башкортостану тоже предстоит еще раз оценить обстановку в торговых центрах и залах на предмет противопожарной безопасности людей. При этом, главный вывод, подчеркнул Глава республики, который должны сделать все без исключения, касается борьбы с произволом на местах.

За прошлый год в республике проведено более полутысячи антикоррупционных проверок, что почти в два раза больше, чем в 2016-том. К юридической ответственности привлекли 166 гражданских и муниципальных служащих.

Десятки человек, занимающие весомые должности в районах и городах, были уволены в связи с утратой доверия. Такие на данные привёл Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики — Александр Касьянов.

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13:27 (мск)© Ньюстюб
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