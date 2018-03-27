Глава Башкирии после трагедии в Кемерово поручил провести проверки ТЦ

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Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

«Мы понимаем, что будет очень серьезный разбор кемеровской ситуации, будут сделаны выводы. Нам тоже нужно еще раз оценить ситуацию в наших торговых центрах, больших залах, с точки зрения противопожарной безопасности, в целом безопасности нахождения людей на этих объектах, а главное — сделать выводы по антикоррупционной деятельности», — заявил Хамитов на совещании.