Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Как жили беременные 150 лет назад
Фильм с ограничением 16+, который мать показала Тарантино в 8 лет
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Запад возмутил цинизмом после трагедии в Кемерово
Лавров: Британии придется ответить за обман
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа
Германия намерена послать РФ «сигнал» о «серьезных последствиях»
Эксперт: Новая ракета Путина меняет баланс в мире
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Что не так с торговыми центрами в России
В Кемерово снесут здание сгоревшего ТЦ
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
2015 лет после вторжения в Ирак
15:16 (мск), источник: РИА Новости

Глава Башкирии после трагедии в Кемерово поручил провести проверки ТЦ

УФА, 27 мар — РИА Новости. Власти Башкирии после трагедии в Кемерово проведут проверку крупных торговых центров на предмет пожарной безопасности, а также оценят коррупционную ситуацию в сфере ведения бизнеса, заявил на заседании правительства глава региона Рустэм Хамитов.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Читайте также
Рустэм Хамитов: Трагедия в Кемерово — это жесточайшее проявление коррупции

«Мы понимаем, что будет очень серьезный разбор кемеровской ситуации, будут сделаны выводы. Нам тоже нужно еще раз оценить ситуацию в наших торговых центрах, больших залах, с точки зрения противопожарной безопасности, в целом безопасности нахождения людей на этих объектах, а главное — сделать выводы по антикоррупционной деятельности», — заявил Хамитов на совещании.

Он подчеркнул, что в Кемерово «тоже строили, вводили в эксплуатацию, подписывали акты и сталкивались с вымогательством — в результате ничего не сработало, погибли люди».

Путин поговорил в больнице с пострадавшими при пожаре
Во время загрузки произошла ошибка.
14:42 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Глава Башкирии после трагедии в Кемерово поручил провести проверки ТЦ
СК возьмет на контроль проверку по сносу аварийных домов в Башкирии
Путин объявил траур в связи с трагедией в Кемерово
Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в Кемерово
Вице-губернатор Кузбасса на коленях попросил прощения за пожар
Красный свет «зеленым»: юань и рубль объединились против доллара
У россиян нашли рекордный объем свободных денег
Последний полет космонавта. Правда и мифы о гибели Юрия Гагарина
Ученые в Индии сняли на видео «курящую» слониху
Спорт
«Нужен был человек, которому все пофиг». Как мы победили Францию О легендарном матче рассказывают Тихонов, Онопко, Хохлов, Гершкович и комментатор Гусев
Авто
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000 Автомобиль с интересной историей выставили на продажу через интернет-аукцион eBay
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино Мария Удовиченко осваивает в Италии одну из кинопрофессий
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Какие звездные пары все мечтают воссоединить Есть такие звездные пары, о расставании которых поклонники даже не хотят вспоминать, и продолжают надеяться на их воссоединение.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь