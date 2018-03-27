НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с «делом Скрипаля»
Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек.
Североатлантический альянс сократил состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек.
ТАСС, 27 марта. Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на
«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек», — сказал он. «Сегодня я отменил согласие на аккредитацию семи сотрудников миссии РФ при НАТО. Кроме того, я отвечу отказом на аккредитацию трех других сотрудников», — пояснил Столтенберг.
По словам генсека альянса, «это четкий сигнал России о том, что есть цена и последствия такого неприемлемого поведения». Столтенберг подчеркнул, что оставшихся 20 человек в миссии РФ при НАТО «будет достаточно для продолжения диалога» между Москвой и альянсом.
Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. «Мы
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