НАТО высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с «делом Скрипаля»

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ТАСС, 27 марта. Североатлантический альянс высылает семь сотрудников постпредства РФ в Брюсселе в связи с делом Скрипаля, а состав миссии России при организации сокращен с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Совет Североатлантического альянса сокращает состав сотрудников РФ на 10 человек, численность российских сотрудников составит 20 человек», — сказал он. «Сегодня я отменил согласие на аккредитацию семи сотрудников миссии РФ при НАТО. Кроме того, я отвечу отказом на аккредитацию трех других сотрудников», — пояснил Столтенберг.

По словам генсека альянса, «это четкий сигнал России о том, что есть цена и последствия такого неприемлемого поведения». Столтенберг подчеркнул, что оставшихся 20 человек в миссии РФ при НАТО «будет достаточно для продолжения диалога» между Москвой и альянсом.

Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику альянса в отношении России. «Мы по-прежнему будем вести двойной подход — оборону и диалог», — сказал он. Генсек альянса подчеркнул, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия — НАТО (СРН) будет продолжена.