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18:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов задержан в связи с расследованием уголовного дела

Депутат Думы Нижнего Новгорода, директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города» Николай Ингликов задержан в связи с расследованием уголовного дела.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области, задержание Николая Ингликова проводилось региональным следственным управлением СК РФ.

Оперативно связаться с пресс-службой ведомства не удалось, в связи с этим агентство направило запрос в СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным источника агентства, близкому к задержанному, обвинение Николаю Ингликову ещё не предъявлено и мера пресечения не избрана.

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