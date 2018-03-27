Депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов задержан в связи с расследованием уголовного дела

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области, задержание Николая Ингликова проводилось региональным следственным управлением СК РФ.

Оперативно связаться с пресс-службой ведомства не удалось, в связи с этим агентство направило запрос в СУ СК РФ по Нижегородской области.