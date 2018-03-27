Депутат Думы Нижнего Новгорода Николай Ингликов задержан в связи с расследованием уголовного дела
Депутат Думы Нижнего Новгорода, директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ города» Николай Ингликов задержан в связи с расследованием уголовного дела.
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