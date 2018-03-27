Глеб Никитин поручил создать в Нижегородской области советы по стратегии развития и инвестициям и по земельным отношениям

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, с 1 апреля будет приостановлено действие постановления правительства «Об инвестиционном совете при губернаторе Нижегородской области». Во II квартале планируется создать совет по земельным отношениям, уполномоченным органом по обеспечению деятельности которого будет министерство имущественных и земельных отношений, и совет по стратегии развития и инвестициям от министерства экономического развития и инвестиций.

Как пояснил Никитин, совет по стратегии развития и инвестициям будет контролировать реализацию стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Также он будет заниматься разработкой мер, направленных на формирование экономического и инвестиционного потенциалов области, принятием решений по крупным инвестиционным проектам.

По словам министра экономического развития и инвестиций Игоря Норенкова, в состав совета по стратегии развития и инвестициям войдут представители исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, а также бизнеса и науки.

Совет по земельным отношениям, в свою очередь, будет рассматривать вопросы, связанные с предоставлением участков для строительства, принимать решения о заключении инвестсоглашений. Кроме того, в рамках этого совета будут рассматриваться вопросы о возможности заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства.

В состав совета по земельным отношениям войдут представители органов исполнительной власти области, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, органов МСУ, ресурсоснабжающих организаций.

Сейчас разрабатываются нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать деятельность советов.

Напомним, проект стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года планируется разработать до конца апреля.