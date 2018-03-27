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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Додон прокомментировал высылку российских дипломатов

КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал коллективным антироссийским демаршем высылку дипломатов РФ из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Источник: РИА Новости

Ранее МИД Молдавии сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является «знаком солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.

«Целый ряд стран-членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше. С критикой решения о высылке российских дипломатов выступил кандидат в премьер-министры Италии от победившей на выборах коалиции Маттео Сальвини», — написал Додон в Facebook.

Он выразил возмущение решением о высылке из Молдавии троих российских дипломатов. По его словам, «вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдавию заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой».

«Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договоренности, которые были достигнуты в ходе моей неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита господина Григория Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдавии», — подчеркнул Додон.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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