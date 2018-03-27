Додон прокомментировал высылку российских дипломатов
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал коллективным антироссийским демаршем высылку дипломатов РФ
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон назвал коллективным антироссийским демаршем высылку дипломатов РФ
Ранее МИД Молдавии сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является «знаком солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.
«Целый ряд
Он выразил возмущение решением о высылке из Молдавии троих российских дипломатов. По его словам, «вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдавию заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой».
«Заявляю со всей ответственностью, что сделаю все возможное, чтобы
В британском Солсбери 4 марта были отравлены
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