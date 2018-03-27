Россию заклеймили обзором

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оказавшаяся в распоряжении «Ъ» презентация была показана и роздана в распечатанном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов.

Напомним, 21 марта в МИД РФ также состоялся брифинг по «делу Скрипаля» для иностранных дипломатов — его провел директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков. Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу на Смоленскую площадь не приехал (на брифинге присутствовал дипломат более низкого уровня). Но на следующий день провел для иностранного дипкорпуса презентацию в своей резиденции.



Один из участников британского брифинга, посол США в России Джон Хантсман, в интервью «Ъ» 26 марта заявил, что представленная в презентации позиция Лондона показалась ему «весьма убедительной». «Они (британцы.— “Ъ”) подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом», — добавил посол. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook посетовала, что презентацию «не передают российской стороне и не предают гласности». По ее словам, «на сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось».



Презентация состояла из шести слайдов (считая титульный, содержащий дату и надпись «Инцидент в Солсбери») и сопровождалась расширенным устным комментарием посла Великобритании.



На втором слайде излагается хронология инцидента в период с 4 марта (поступление в больницу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, его дочери и местного офицера полиции) по 20 марта, когда «23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании». Сбоку прикреплена карта с местами действия происшествия в британском городке Солсбери: домом Сергея Скрипаля, рестораном Zizzi, торговым центром и пабом Bishop`s Mill.



Фоторепортаж Отравление Сергея Скрипаля

Третий слайд, озаглавленный «Новая фаза российской агрессии», содержит описание отравляющего вещества «Новичок», который был распознан находящейся неподалеку от Солсбери военной химической лабораторией Портон-Даун. В презентации утверждается, что применение «Новичка» — «первый случай использования химического оружия на территории Европы со времен Второй мировой войны» и «нарушение запрета, введенного Конвенцией по запрещению химического оружия».

«Безо всяких сомнений, Россия ответственна, — гласит документ.— Никакая другая страна не имела одновременно возможностей, намерения и мотива (для того, чтобы это сделать.— “Ъ”). Никакого заслуживающего доверия альтернативного объяснения не существует». До конца прошлой недели, напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично ограничивалась заявлениями о том, что Россия «с высокой долей вероятности» причастная к атаке.



В презентации также указано, что Россия не предоставила Великобритании убедительных доказательств своей непричастности к инциденту. Вместо этого «к 18 марта мы (британские власти.— “Ъ”) насчитали около 30 параллельных попыток дезинформации», сообщается в документе.



Четвертый слайд описывает воздействие «Новичка» на организм человека и приводит статистику пострадавших и задействованных в расследовании инцидента. «51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 человек потенциально могли находиться в контакте с отравляющим веществом, — пишут авторы презентации.— В расследование вовлечены 250 сотрудников антитеррористических подразделений и 180 военных». Сбоку перечислены эффекты «Новичка»: конвульсии, потеря сознания, кома, замедление сердцебиения, тошнота, диарея, избыточное потоотделение и т. п. «Смерть может возникнуть от удушья или остановки сердца», — резюмировало британское посольство.



Пятый слайд озаглавлен «Длинный список враждебных действий России» и включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к таковым. Первый из них — «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием.

Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года.



Наконец, последний слайд говорит о мерах, которые британское правительство приняло по результатам вышеизложенного. Среди них — «прямое указание на ответственность России», «демонтаж российской разведывательной сети в Великобритании», «заморозка всех планируемых двусторонних контактов», «усиление пограничного контроля», «борьба с криминалом и коррупцией», «принятие новых законов» и «другие меры по противодействию враждебному государству».



Презентация опубликована на сайте «Ъ». Она не сообщает практически никакой новой информации по сравнению с той, что была представлена британскими властями ранее. Единственное отличие — переквалификация статуса Москвы из «с высокой долей вероятности» виновной стороны на виновную «без малейшего сомнения». При этом в ходе брифинга британский посол Лори Бристоу заявил, что «принцип действий России заключается в том, чтобы разобщать, вводить в заблуждение и сеять сомнение».