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22:38 (мск), источник: РИА Новости

МВД Великобритании проверит, как россиянам выдавали визы инвестора

ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. МВД Великобритании пересматривает основания, на которых россиянам в последнее время выдавались так называемые визы инвестора, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Источник: Reuters

Виза инвестора выдается заявителям, которые готовы вкладывать в экономику Великобритании существенные финансовые средства.

«Я считаю правильным, что мы в целом посмотрим, была ли эта сфера нашей визовой политики использована надлежащим образом», — сказала Мэй во вторник в парламенте.

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21:12 (мск)© Ньюстюб
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