МВД Великобритании проверит, как россиянам выдавали визы инвестора
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. МВД Великобритании пересматривает основания, на которых россиянам в последнее время выдавались так называемые визы инвестора, сообщила
ЛОНДОН, 27 мар — РИА Новости. МВД Великобритании пересматривает основания, на которых россиянам в последнее время выдавались так называемые визы инвестора, сообщила
Виза инвестора выдается заявителям, которые готовы вкладывать в экономику Великобритании существенные финансовые средства.
«Я считаю правильным, что мы в целом посмотрим, была ли эта сфера нашей визовой политики использована надлежащим образом», — сказала Мэй во вторник в парламенте.
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