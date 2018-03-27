Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться

Источник: РИА Новости

Вечером в минувший понедельник спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в Косовска-Митровице, где проходило заседание «круглого стола» по косовской проблематике, и задержал Марко Джурича.

В ходе операции полицейские использовали против безоружных сербов светошумовые гранаты, слезоточивый газ, активно применяли приклады и приемы рукопашного боя.

Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.

Глава европейской дипломатии во вторник срочно прилетела в Белград, чтобы обсудить с сербским президентом Александром Вучичем будущее переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе в свете последнего инцидента.

«То, что произошло вчера, не должно повторяться. Европейский союз ожидает мира и мудрого и сдержанного подхода», — цитирует Могерини пресс-служба сербского лидера.

Отмечается, что оба собеседника согласились с необходимостью найти новые пути мирного решения существующих проблем между Белградом и Приштиной.

Накануне Вучич назвал происшедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия.