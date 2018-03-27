Могерини: инцидент с задержанием в Косово не должен повториться
БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные силовому задержанию полицейским спецназом в
БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные силовому задержанию полицейским спецназом в
Вечером в минувший понедельник спецназ косовской полиции ворвался в административное здание в
Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, включая высокопоставленных чиновников.
Глава европейской дипломатии во вторник срочно прилетела в Белград, чтобы обсудить с сербским президентом Александром Вучичем будущее переговоров Белграда и Приштины в Брюсселе в свете последнего инцидента.
«То, что произошло вчера, не должно повторяться. Европейский союз ожидает мира и мудрого и сдержанного подхода», — цитирует Могерини
Накануне Вучич назвал происшедшее в Косово грубой провокацией и тяжелым преступлением. Он подчеркнул, что все, кто участвовал в насильственном задержании Джурича, будут отвечать перед сербскими органами правосудия.
Президент Сербии также отметил, что вместе с машинами косовской полиции на месте происшествия присутствовали два автомобиля миссии ЕС по верховенству закона EULEX, что, по его словам, доказывает поддержку албанцев с Запада.
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