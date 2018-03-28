Глава Пентагона считает инцидент в Солсбери «покушением на убийство»

Источник: Reuters

Отвечая во вторник на вопросы журналистов, Мэттис заявил, что охарактеризовал бы произошедшее «как покушение на убийство этого человека и его дочери». Высказывания Мэттиса распространил пресс-пул Пентагона.

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С точки зрения главы Пентагона, «вполне очевидно», что в Солсбери было применено химическое отравляющее вещество. Вместе с тем Мэттис уклонился от ответа на вопрос, можно ли рассматривать использование нервно-паралитического вещества в Солсбери как «военные действия».

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.