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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская «Щука» с «Калибрами» проиграла старой британской подлодке

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков сравнил возможности российских атомных подводных лодок проекта 671РТМК «Щука» и британских Trafalgar. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».

Источник: Reuters

«Trafalgar может нанести удар четырьмя-шестью крылатыми ракетами Tomahawk. “Щука” израсходует четыре крылатых ракеты “Калибр-ПЛ”. Результативность сопоставима: у “англичанки” — 0,17−0,3 (доля уничтоженных точечных целей), у “Щуки” — 0,17−0,23», — пишет Сивков.

Эксперт также подсчитал, что по степени соответствия боевой эффективности корабля его предназначению российская подлодка «несколько (около семи процентов) уступает английской в локальных конфликтах», тогда как «в масштабных отставание существеннее — 38 процентов».

По мнению Сивкова, «противником нашей подводной лодки с большой вероятностью могут стать корабли, существенно превосходящие ее по боевым возможностям».

Эксперт отмечает, что для сравнения были специально выбраны близкие по годам постройки и свои возможностям подлодки «Щука» и Trafalgar.

В распоряжении России имеются три «Щуки», из них в строю — только одна. У Великобритании имеется три Trafalgar.

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Двухкорпусная «Щука» имеет надводное водоизмещение около 5 000 тонн, подводное — 6,3 тонны. Рабочая и предельная глубина погружения — соответственно 320 метров и 400 метров. Максимальная скорость в надводном положении достигает 10 узлов (ограничивается «зарыванием» в воду), а подводного — 30. Имеет шесть торпедных аппаратов: два калибра 650 миллиметров, четыре — 533 миллиметра. Боекомплект — 24 единицы: 6 — калибра 650 миллиметров и 18 — 533 миллиметра.

В многоцелевой модификации подлодка способна нести четыре ракеты «Калибр-ПЛ», четыре противолодочных ракетных комплекса «Водопад 83Р», два самоходных имитатора подводной лодки, шесть 650-миллиметровых противокорабельных торпед 65−76 и десять — калибра 533 миллиметра: восемь СЭТ-65, две 53−65.

В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.

В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».

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