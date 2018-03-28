Ким Чен Ын тайно посетил Китай и добился поддержки своего курса

Источник: AP 2018

В ходе переговоров двух руководителей Си Цзиньпин заявил, что дружба между государствами является стратегическим и единственно правильным выбором и никакие внешние факторы не должны этого изменить.

При этом китайский лидер заявил, что на Корейском полуострове за последний год произошли существенные позитивные изменения, и КНР ценит усилия, предпринятые для этого КНДР.

Ким Чен Ын заверил, что готов к диалогу с Южной Кореей и США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова. Однако заметил, что она возможна только при последовательных усилиях Вашингтона и Сеула добиться мира. Причем Пхеньян рассчитывает при проведении диалога на поддержку Пекина.

Ким Чен Ын сделал Си Цзиньпину предложение посетить Северную Корею, которое было принято.

Визит северокорейского руководителя с супругой был тайным. Официальное подтверждение было дано только после того, как правительственный бронепоезд покинул Пекин.