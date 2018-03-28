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06:09 (мск), источник: Восток Медиа

Стала известна судьба генконсульства США во Владивостоке

Пользователи Twitter определились с тем, какое генконсульство США в России стоит закрыть в ответ на аналогичные санкции. Российская дипмиссия предложила на выбор три города — Санкт-Петербург, Екатеринбург или Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Так «победу» в голосовании одержал Санкт-Петербург — по мнению пользователей социальных сетей закрыть генконсульство США стоит именно там. Всего в опросе приняли участие 57 526 человек. Почти половина из них — 47% — выбрали Санкт-Петербург. Вторую строчку занял Екатеринбург, набравший 38% голосов. Закрыть генконсульство во Владивостоке пожелали всего 18% проголосовавших.

Опрос длился сутки и за это время успел набрать 3 172 ретвита и почти три тысячи отметок «Нравится».

По данным РИА Новости, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Это связано с недавним инцидентом в Солсбери, где бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились нервно-паралитическим веществом. Власти Великобритании считают, что к отравлению причастна Россия, однако президент РФ Владимир Путин назвал обвинения «полной чушью». После новости о закрытии генконсульства в Сиэтле, российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter обращение к подписчикам: ​"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы могли принять такое решение?

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», американские консульства прекратили выдавать неиммиграционные визы жителям России в августе 2017 года в связи с сокращением дипломатического корпуса США в несколько раз. К декабрю консульство США во Владивостоке восстановило проведение собеседований на визы, но в ограниченном объёме. На сегодняшний день в России до сих пор не могут выдавать визы в том объёме, который действовал до решения о сокращении персонала.

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