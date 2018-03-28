Стала известна судьба генконсульства США во Владивостоке
Пользователи Twitter определились с тем, какое генконсульство США в России стоит закрыть в ответ на аналогичные санкции. Российская дипмиссия предложила на выбор три города —
Пользователи Twitter определились с тем, какое генконсульство США в России стоит закрыть в ответ на аналогичные санкции. Российская дипмиссия предложила на выбор три города —
Так «победу» в голосовании одержал
По данным РИА Новости, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Это связано с недавним инцидентом в Солсбери, где бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», американские консульства прекратили выдавать неиммиграционные визы жителям России в августе 2017 года в связи с сокращением дипломатического корпуса США в несколько раз. К декабрю консульство США во Владивостоке восстановило проведение собеседований на визы, но в ограниченном объёме. На сегодняшний день в России до сих пор не могут выдавать визы в том объёме, который действовал до решения о сокращении персонала.
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