Стала известна судьба генконсульства США во Владивостоке

Источник: Восток Медиа

Так «победу» в голосовании одержал Санкт-Петербург — по мнению пользователей социальных сетей закрыть генконсульство США стоит именно там. Всего в опросе приняли участие 57 526 человек. Почти половина из них — 47% — выбрали Санкт-Петербург. Вторую строчку занял Екатеринбург, набравший 38% голосов. Закрыть генконсульство во Владивостоке пожелали всего 18% проголосовавших.

Опрос длился сутки и за это время успел набрать 3 172 ретвита и почти три тысячи отметок «Нравится».

По данным РИА Новости, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Это связано с недавним инцидентом в Солсбери, где бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились нервно-паралитическим веществом. Власти Великобритании считают, что к отравлению причастна Россия, однако президент РФ Владимир Путин назвал обвинения «полной чушью». После новости о закрытии генконсульства в Сиэтле, российская дипмиссия опубликовала на своей странице в Twitter обращение к подписчикам: ​"Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы могли принять такое решение?