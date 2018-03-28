5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум
Уже зарегистрировались представители 14 зарубежных стран и 40 регионов России.
Уже зарегистрировались представители 14 зарубежных стран и 40 регионов России.
Около 5 тысяч участников посетят в этом году Красноярский экономический форум. Уже зарегистрировались делегации из 14 зарубежных стран и 40 регионов России. О том, что будет в программе форума, рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин.
Федеральная власть будет представлена
В ходе открытых дискуссий будет обсуждение задач развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом в послании Федеральному Собранию.
Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия красной нитью пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь», 13 апреля, состоится
В заключительный день КЭФ будут рассматриваться региональные проблемы и задачи. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет.
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