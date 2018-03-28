5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум

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Около 5 тысяч участников посетят в этом году Красноярский экономический форум. Уже зарегистрировались делегации из 14 зарубежных стран и 40 регионов России. О том, что будет в программе форума, рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин.

Федеральная власть будет представлена вице-премьером Правительства РФ Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным, ключевыми министрами, а также главами регионов России, представителями делового, научного сообщества, общественных организаций и институтов развития. Список участников ежедневно дополняется.

Деловая повестка КЭФ предусматривает свыше 70 дискуссионных площадок. Традиционно форум открывает молодежная площадка на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата», её участники обсудят, как можно качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом.

В ходе открытых дискуссий будет обсуждение задач развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом в послании Федеральному Собранию.

Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия красной нитью пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь», 13 апреля, состоится роуд-шоу, где будут представлены её приоритетные инвестиционные проекты.