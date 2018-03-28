Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в поджоге ТРЦ в Кемерове мужчина выступил с заявлением
Эксперт о реакции Мэй на меры РФ: «Момент, когда до них дошло»
Школьница из Баку попала в рейтинг перспективных изобретателей
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
Как собственный дом убивает вас
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Журналист напомнил слова Путина после трагедии в «Хромой лошади»
Ахеджакова прокомментировала ситуацию с Савченко
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Неузнаваемая Кристина Агилера снялась для глянца
Жена Валерия Сюткина выглядит ровесницей дочери
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
В Германии раскрыли истинные цели «дела Скрипаля» против РФ
Охранник ТЦ объяснил, зачем выключил сигнализацию
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

5 тысяч участников заявились на Красноярский экономический форум

Уже зарегистрировались представители 14 зарубежных стран и 40 регионов России.

Источник: Reuters

Около 5 тысяч участников посетят в этом году Красноярский экономический форум. Уже зарегистрировались делегации из 14 зарубежных стран и 40 регионов России. О том, что будет в программе форума, рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин.

Федеральная власть будет представлена вице-премьером Правительства РФ Аркадием Дворковичем и Александром Хлопониным, ключевыми министрами, а также главами регионов России, представителями делового, научного сообщества, общественных организаций и институтов развития. Список участников ежедневно дополняется.

Деловая повестка КЭФ предусматривает свыше 70 дискуссионных площадок. Традиционно форум открывает молодежная площадка на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата», её участники обсудят, как можно качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом.

В ходе открытых дискуссий будет обсуждение задач развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом в послании Федеральному Собранию.

Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия красной нитью пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь», 13 апреля, состоится роуд-шоу, где будут представлены её приоритетные инвестиционные проекты.

В заключительный день КЭФ будут рассматриваться региональные проблемы и задачи. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Мы можем привести вас в морг и всё показать». Люди требуют от властей Кемерова правды
В России начался траур в связи с пожаром в Кемерово
СМИ: охранник ТЦ в Кемерово не выключал пожарную сигнализацию
СК оценит действия пранкера, сообщившего о якобы сотнях погибших
«Щуку» с «Калибрами» сравнили со старой британской подлодкой
Россия проиграла Франции в товарищеском матче
В МЧС рассказали, где ожидать опасных погодных явлений
«Военторг» заменит Snickers в российской армии своими продуктами
Спорт
Сборная России по футболу опять проиграла. Но есть плюсы В Санкт-Петербурге получился практически ремейк игры против Бразилии
Авто
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин Иранский автопроизводитель Iran Khodro Company (IKCO) и белорусский автозавод «Юнисон» подписали контракт на производство автомобилей Dena и Dena Plus
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Умерла звезда французского кино Стефан Одран Актриса, прославившаяся ролями в фильмах режиссеров французской новой волны, скончалась на 86-м году жизни
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Кто из звезд помогает людям, попавшим в беду Некоторые российские звезды занимаются благотворительностью так же серьезно, как и своей карьерой. Часть из них пришла к этому непростым путем.
Дети
35-летняя Сати Казанова перестала скрывать беременность В Сети появилось видео, на котором можно увидеть округлившийся живот певицы.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь