Тимур Сагдеев назначен заместителем председателя комитета по бюджету ЗС

Спикер ЗС Сергей Брилка сообщил, что кандидатура заместителя председателя комитета утверждается открытым голосованием большинством голосов от избранного числа депутатов. По результатам голосования кандидатура Тимура Сагдеева была утверждена. Ранее эту должность занимал депутат Александр Лобанов, который сложил полномочия по собственному желанию на этой же сессии.