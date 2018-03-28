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13:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тимур Сагдеев назначен заместителем председателя комитета по бюджету ЗС

Заместителем председателем комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области на постоянной основе назначен Тимур Сагдеев на сессии ЗС 28 марта 2018 года.

Источник: Reuters

Спикер ЗС Сергей Брилка сообщил, что кандидатура заместителя председателя комитета утверждается открытым голосованием большинством голосов от избранного числа депутатов. По результатам голосования кандидатура Тимура Сагдеева была утверждена. Ранее эту должность занимал депутат Александр Лобанов, который сложил полномочия по собственному желанию на этой же сессии.

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