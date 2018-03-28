Тимур Сагдеев назначен заместителем председателя комитета по бюджету ЗС
Заместителем председателем комитета по бюджету, ценообразованию,
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Заместителем председателем комитета по бюджету, ценообразованию,
Спикер ЗС Сергей Брилка сообщил, что кандидатура заместителя председателя комитета утверждается открытым голосованием большинством голосов от избранного числа депутатов. По результатам голосования кандидатура Тимура Сагдеева была утверждена. Ранее эту должность занимал депутат Александр Лобанов, который сложил полномочия по собственному желанию на этой же сессии.
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