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12:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанские депутаты отправятся в отдаленные села

После возвращения с регионов депутаты планируют взять в работу законопроекты, направленные на реализацию социальных инициатив Нурсултана Назарбаева.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Депутаты мажилиса парламента Казахстана отправятся в регионы, чтобы разъяснить населению инициативы президента, сообщил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

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«С сегодняшнего дня по шестое апреля у нас планируются выезды в регионы. Главная наша цель — разъяснить населению основные моменты пяти социальных инициатив президента», — сказал Нигматулин на пленарном заседании.

Спикер рассказал, что встречи депутатов с населением будут проходить не только в областных центрах и крупных городах: основной акцент будет сделан на отдаленные села, аулы и поселки.

«Наша задача — донести до каждого избирателя ключевые положения масштабных инициатив президента и наглядно показать, как будет реализовано обращение главы государства, в том числе и в плане законодательной поддержки», — продолжил он.

На следующем пленарном заседании, которое состоится после возвращения с регионов, депутаты планируют взять в работу законопроекты, направленные на реализацию этих социальных инициатив.

«Работа предстоит большая, важная, поэтому я хочу пожелать всем нам активной и результативной работы», — заключил Нигматулин.

В начале марта президент Казахстана озвучил пять социальных инициатив, которые должны будут улучшить жизнь казахстанцев.

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