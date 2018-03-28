Казахстанские депутаты отправятся в отдаленные села

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Депутаты мажилиса парламента Казахстана отправятся в регионы, чтобы разъяснить населению инициативы президента, сообщил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Читайте также Перуашев осудил призывы о бойкоте торговых центров в Казахстане

«С сегодняшнего дня по шестое апреля у нас планируются выезды в регионы. Главная наша цель — разъяснить населению основные моменты пяти социальных инициатив президента», — сказал Нигматулин на пленарном заседании.

Спикер рассказал, что встречи депутатов с населением будут проходить не только в областных центрах и крупных городах: основной акцент будет сделан на отдаленные села, аулы и поселки.

«Наша задача — донести до каждого избирателя ключевые положения масштабных инициатив президента и наглядно показать, как будет реализовано обращение главы государства, в том числе и в плане законодательной поддержки», — продолжил он.

На следующем пленарном заседании, которое состоится после возвращения с регионов, депутаты планируют взять в работу законопроекты, направленные на реализацию этих социальных инициатив.

«Работа предстоит большая, важная, поэтому я хочу пожелать всем нам активной и результативной работы», — заключил Нигматулин.