Беларусь и Россия должны создавать общий рынок без ограничений — Мясникович

Источник: БЕЛТА

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«Нам нужно серьезно промониторить все вопросы, связанные с выполнением договора о Союзном государстве. Главная цель, на что обращает постоянно внимание и глава нашего государства, чтобы между двумя государствами функционировал общий рынок без изъятий и ограничений для хозяйствующих субъектов, обеспечивались равные права граждан», — отметил Михаил Мясникович.

Спикер подчеркнул, что речь идет не о пересмотре договора, а о том, что цели и задачи, которые сформулированы в нем 20 лет назад, должны претворяться в конкретных решениях и нормативно-правовых актах, действиях должностных лиц.

«Этот серьезный аналитический документ мы планируем подготовить к форуму и выработать определенные дополнительные меры для того, чтобы действительно договор работал в полном объеме, были достигнуты те цели и задачи, которые в нем сформулированы», — сказал председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович также отметил, что предстоящий форум — очень ответственное мероприятие, которое предполагает много инноваций. Он будет сопровождаться реализацией целого ряда проектов и мероприятий, встреч регионов непосредственно на уровне районов, студенческие слеты, спартакиады. Как планируется, уже с июля будет проходить масса мероприятий в формате Форума регионов Беларуси и России с участием молодежи и не только.