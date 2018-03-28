Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30-летняя дочь Ларисы Удовиченко попробует себя в кино
Киев без Руси: Вассерман о том, чем грозит переход на латиницу
Жан-Клод Ван Дамм показал, как выглядела его семья 20 лет назад
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
Как эмпатия может навредить работе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Истребители РФ показали хорошие результаты на бумаге - СМИ Запада
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Лариса Гузеева показала, как выглядела в молодости
Младший брат Иглесиаса встречается с копией Курниковой
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
18:41 (мск), источник: Pro Город Самара

Власти Самары решат вопрос о нехватке мест в школе № 176

Во вторник, 27 марта, глава Самары Елена Лапушкина провела очередную встречу с гражданами.

Источник: РИА "Новости"

На этот раз мэр посетила Советский район и пообщалась с его жителями. Также на встрече присутствовали председатель городской думы Алексей Дегтев и представители профильных департаментов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первый вопрос, который был задан на встрече, касался нехватки мест в школе № 176. По словам местных жителей, учебное заведение уже работает в две смены, при этом число юных жителей микрорайона продолжает расти. Во время обсуждения этого вопроса Алексей Дегтев отметил, что сейчас рассматриваются варианты решения вопроса. Выходом из ситуации может стать строительство полноценного корпуса для учеников начальных классов на прилегающей территории по улице Запорожской. Под строительство корпуса будет использован участок земли, на котором сейчас находится недействующее медицинское учреждение. С областным министерством здравоохранения уже достигнута договоренность, в соответствии с которой часть земли будет отдана муниципалитету под строительство школы, а оставшийся участок будет использован для размещения детского поликлинического отделения, в котором микрорайон также нуждается.

Также жители района поинтересовались, когда будет достроен детский сад на Георгия Ратнера, 25. В ответ на это Елена Лапушкина рассказала, что строительство учреждения находится в финальной стадии и что, возможно, в четвертом квартале этого года детский сад будет введен в эксплуатацию.

«Мы учтем и обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий “картами” отремонтируем дорожное полотно на улице Ратнера и включим освещение дороги в план благоустройства», — отметила глава города.

Кроме того, в ходе встречи стало известно, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района. Также там собираются убрать незаконные рекламу, киоски (25 штук), гаражи (60 штук) и ликвидировать нелегальную автостоянку на улице Партизанской, 177А.

Без внимания не осталась и дальнейшая судьба стадиона «Заря». По словам Елены Лапушкиной, спортобъект планируется восстановить. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Новокуйбышевске на заводе «НЗМП» произошел выброс аммиака
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
Великобритания пыталась обосновать вину Москвы разведданными
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь