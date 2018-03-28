Власти Самары решат вопрос о нехватке мест в школе № 176

Источник: РИА "Новости"

На этот раз мэр посетила Советский район и пообщалась с его жителями. Также на встрече присутствовали председатель городской думы Алексей Дегтев и представители профильных департаментов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первый вопрос, который был задан на встрече, касался нехватки мест в школе № 176. По словам местных жителей, учебное заведение уже работает в две смены, при этом число юных жителей микрорайона продолжает расти. Во время обсуждения этого вопроса Алексей Дегтев отметил, что сейчас рассматриваются варианты решения вопроса. Выходом из ситуации может стать строительство полноценного корпуса для учеников начальных классов на прилегающей территории по улице Запорожской. Под строительство корпуса будет использован участок земли, на котором сейчас находится недействующее медицинское учреждение. С областным министерством здравоохранения уже достигнута договоренность, в соответствии с которой часть земли будет отдана муниципалитету под строительство школы, а оставшийся участок будет использован для размещения детского поликлинического отделения, в котором микрорайон также нуждается.

Также жители района поинтересовались, когда будет достроен детский сад на Георгия Ратнера, 25. В ответ на это Елена Лапушкина рассказала, что строительство учреждения находится в финальной стадии и что, возможно, в четвертом квартале этого года детский сад будет введен в эксплуатацию.

«Мы учтем и обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий “картами” отремонтируем дорожное полотно на улице Ратнера и включим освещение дороги в план благоустройства», — отметила глава города.

Кроме того, в ходе встречи стало известно, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района. Также там собираются убрать незаконные рекламу, киоски (25 штук), гаражи (60 штук) и ликвидировать нелегальную автостоянку на улице Партизанской, 177А.