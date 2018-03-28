Глава МИД Индии обсудил с Камиловым подготовку к визиту Мирзиёева
В сентябре у президента Узбекистана запланирован визит в Индию, во встрече принял участие посол страны.
В сентябре у президента Узбекистана запланирован визит в Индию, во встрече принял участие посол страны.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мобашарем Джаведом Акбаром.
Накануне он принял участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».
На встрече было уделено внимание практическим аспектам подготовки к запланированному на осень текущего года официальному визиту в Индию Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и повестке дня предстоящих переговоров на высшем уровне, пишет
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