Глава МИД Индии обсудил с Камиловым подготовку к визиту Мирзиёева

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Государственным министром иностранных дел Республики Индия Мобашарем Джаведом Акбаром.

Накануне он принял участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

На встрече было уделено внимание практическим аспектам подготовки к запланированному на осень текущего года официальному визиту в Индию Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и повестке дня предстоящих переговоров на высшем уровне, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.