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18:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко позвонил президент Сербии, чтобы рассказать о конфликте в Косово

Главы двух стран договорились о дружественных визитах.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 28 марта 2018 года, между президентами Сербии и Беларуси состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.

Во время беседы речь шла о схожих позициях стран в политической сфере, совпадениях в отношении международной и региональной повесток дня. Как наиболее насущный обсуждался вопрос о росте сербско-белорусского товарооборота.

Кроме того, президентом Сербии Александром Вучичем Лукашенко был посвящен в подробности недавнего конфликта в Косово (Прим.: В данном регионе конфликт разгорелся 26 марта).

В завершение переговоров Вучич попросил белорусского президента принять своего специального представителя, который посетит Беларусь в ближайшие сроки. Также сербский лидер пригласил Лукашенко с официальным визитом. На приглашение посетить Сербию президент ответил согласием, но конкретные сроки пока не оглашаются, их согласованием займутся дипслужбы стран.

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