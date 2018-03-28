Лукашенко позвонил президент Сербии, чтобы рассказать о конфликте в Косово

Источник: Комсомольская правда

В среду, 28 марта 2018 года, между президентами Сербии и Беларуси состоялся телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы республики.

Во время беседы речь шла о схожих позициях стран в политической сфере, совпадениях в отношении международной и региональной повесток дня. Как наиболее насущный обсуждался вопрос о росте сербско-белорусского товарооборота.

Кроме того, президентом Сербии Александром Вучичем Лукашенко был посвящен в подробности недавнего конфликта в Косово (Прим.: В данном регионе конфликт разгорелся 26 марта).