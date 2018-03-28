Источник сообщил о возможных кадровых перестановках в Кемеровской области в мае-июне
Решения будут приняты после выяснения обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Решения будут приняты после выяснения обстоятельств пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Решения о кадровых перестановках в руководстве Кемеровской области будут приняты в
«Кадровые решения по Кемеровской области не будут поспешными, они будут приниматься после тщательного расследования причин пожара в «Зимней вишне», — сказал собеседник агентства.
«Немаловажным фактором станет также способность региональных властей справиться с последствиями трагедии в диалоге с жителями», — отметил источник.
«Скорее всего, кадровые перестановки будут производиться в мае-июне», — предположил собеседник агентства, отметив, что трагедия в Кемерово «может ускорить уход Амана Тулеева с поста губернатора».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут ответственность. «Все, кто должен отвечать, все ответят», — заявил он во вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово.
Жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.
Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода…
Во-первых,под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети.
Не стоит сразу «назначать» виновных. Для установления истины работают следователи, сказал президент. «Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается», — подчеркнул Путин.
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