Источник сообщил о возможных кадровых перестановках в Кемеровской области в мае-июне

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Решения о кадровых перестановках в руководстве Кемеровской области будут приняты в мае-июне этого года после выяснения всех обстоятельств и причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах РФ.

Фоторепортаж Акции в память о погибших в Кемерово

«Кадровые решения по Кемеровской области не будут поспешными, они будут приниматься после тщательного расследования причин пожара в «Зимней вишне», — сказал собеседник агентства.

«Немаловажным фактором станет также способность региональных властей справиться с последствиями трагедии в диалоге с жителями», — отметил источник.

«Скорее всего, кадровые перестановки будут производиться в мае-июне», — предположил собеседник агентства, отметив, что трагедия в Кемерово «может ускорить уход Амана Тулеева с поста губернатора».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут ответственность. «Все, кто должен отвечать, все ответят», — заявил он во вторник на встрече с инициативной группой граждан в Кемерово.

Жители подняли вопрос о том, что все в регионе происходит в ведении губернатора Амана Тулеева, и спросили, не планируется ли его отставка.

Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут приняты соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети. Владимир Путин