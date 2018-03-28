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19:37 (мск), источник: Интерфакс

МИД ФРГ сообщил о праве Москвы заменить высылаемых из страны дипломатов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Россия имеет право направить в ФРГ других четырех дипломатических работников на замену тем дипломатам, решение о высылке которых было ранее принято Берлином, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на представителя германского МИД.

Источник: Reuters

По его словам, власти ФРГ в связи с «делом Скрипаля» ранее выбрали конкретных дипломатов РФ, которые должны быть высланы из-за «их связей с российскими спецслужбами».

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4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Впоследствии 28 стран, а также НАТО приняли решение выслать 152 российских дипломата.

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