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20:14 (мск), источник: ТАСС

Власти Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу местной свалки

В субботу люди не пустили на полигон транспорт, который ехал с немуниципальным мусором, рассказал глава городского округа Денис Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Администрация Коломны Московской области готова вести переговоры с активистами по поводу работы местной свалки «Воловичи», сообщил ТАСС глава городского округа Коломна Денис Лебедев.

«Мы встречались, находимся с ними [активистами] в режиме постоянного диалога, ведем с ними работу. Сейчас совместно с министерством имущественных отношений, министерством экологии и природопользования [Подмосковья] проработан план, по которому предусматривается дегазация полигона. Это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы», — сказал он.

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По его словам, к концу 2018 года на свалке станет возможно очищать на месте фильтрат — опасную жидкость, образующуюся при гниении отходов. К июлю 2018 года власти рассчитывает запустить систему принудительной дегазации полигона, ее возведение будет стоить примерно 200 млн рублей. Лебедев добавил, что местные жители с субботы начали препятствовать проезду мусоровозов на «Воловичи». В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция.

«Запросов по этой акции не было никаких. Люди вышли в субботу, не пустили на полигон транспорт, который ехал с мусором немуниципальным. Задержаны были 23 мусоровоза. Их [люди] отпустили в понедельник», — прокомментировал он. По его словам, участники акции привезли с собой дрова и биотуалет, некоторые пришли на акцию с детьми. По словам Лебедева, полиция задержала двух участников.

По его словам, основное требование активистов — пускать на «Воловичи» только мусор из муниципалитета. Лебедев отметил, что такое решение находится в компетенции минэкологии Подмосковья.

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