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21:51 (мск), источник: РИА Новости

Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильская армия разместила более 100 снайперов на границе с сектором Газа в ожидании массовых палестинских демонстраций, сказал в интервью местной газете «Едиот Ахронот» начальник генштаба Израиля Гади Айзенкот.

Источник: РИА Новости

Выступления за права миллионов арабских беженцев на возвращение в пределы современного Израиля должны начаться в пятницу и, по планам организаторов, продлятся полтора месяца.

«Мы разместили свыше ста снайперов, собранных из всех воинских частей, в первую очередь специального назначения… В случае возникновения угрозы для жизни есть разрешение открыть огонь», — цитирует издание Айзенкота.

Исходя из опыта недавних демонстраций протеста против признания американцами Иерусалима столицей Израиля, военные готовятся к столкновениям с палестинцами и попыткам прорыва границы.

Выступления должны начаться в пятницу — День земли, который установлен в память о шести арабах, погибших в 1976 году в ходе протестов против экспроприации их земельных наделов. Датой завершения акции организаторы назначили 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.

В интервью другой израильской газете, «Гаарец», Айзенкот дал понять, что в ближайшей перспективе ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа беспокоит его больше всего.

«Обстановка на палестинских территориях в следующие несколько месяцев будет особенно сложной… в силу целой череды событий», — цитирует его издание.

Среди них он назвал 70-летие независимости Израиля и приуроченный к этой дате — 14 мая по григорианскому календарю — перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

В числе дестабилизирующих факторов генерал упомянул «близящийся конец» правления палестинского лидера Махмуда Аббаса, неудачу очередной попытки примирения соперничающих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, деградацию социально-экономической ситуации в секторе Газа.

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