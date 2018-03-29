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06:27 (мск), источник: Om1.ru

Возвращающимся из-за границы омичам выплатят 7 млн рублей

Ожидается, что в регион в этом году переселятся около 4 тысяч бывших соотечественников.

По программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, Омская область выделит порядка 7 млн рублей. Из них 980 тысяч рублей — софинансирование областного бюджета и 6,06 млн — федеральные средства, рассказал на заседании облправительства первый заместитель министра труда и соцразвития Сергей Добрых.

Возвращающимся из-за границы омичам будут доплачивать по 8,5 тысячи рублей на участника программы и по 4,5 тысячи каждому члену семьи. Семьям с двумя и более детьми также компенсируют часть затрат на жилье.

По словам Добрых, в прошлом году в область переселились около 4 тысяч человек. В 2018 году ожидается такое же количество. Средства заложены на выплату 1200 пособий.

Врио губернатора Александр Бурков поинтересовался, ради чего возвращаются на родину переселенцы. Как выяснилось, их здесь привлекает возможность трудоустройства и льготное жилье. В Омской области особенно ждут специалистов в сельскую местность, однако большинство вернувшихся оседает в Омске, до районов, особенно отдаленных, добираются единицы.

— В приоритете село, но далеко не все хотят туда ехать, — посетовал Добрых.

При этом около 30% приезжают по программе восстановления семьи. Чаще всего это люди предпенсионного возраста. То есть, несмотря на довольно значительные цифры, решить проблемы кадрового голода в районах за счет иностранцев пока не получается.

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