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22:04 (мск), источник: РИА Новости

В комитете ГД хотят конкретизировать идею о наказании за фейки в интернете

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова считает, что инициативу о наказании за распространение фейковой информации в интернете нужно обсуждать и конкретизировать, а в случае разработки закона важно не ограничить физических лиц в праве на свободу слова.

Ранее председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева сообщила РИА Новости, что экспертный совет по развитию информационного общества и СМИ Молодежного парламента при Госдуме на следующей неделе обсудит инициативу пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) по разработке закона, наказывающего за распространение ложной информации в интернете.

По словам Воропаевой, необходимость разработки такой инициативы была подтверждена во время трагедии в Кемерово, о которой в сети распространялось большое количество ложных сведений.

«Смотря о ком они (пранкеры) ведут речь: если мы говорим об официальных источниках информации, о новостных агрегаторах, то у нас закон такой существует — о наказании за предоставление недостоверной информации. Этот закон вступил в силу еще в прошлом году 1 января. Если мы говорим о физлицах, то это палка о двух концах — мы тогда можем задеть свободу слова. Мы не можем каждому запретить писать то, что он думает», — заявила РИА Новости Мукабенова.

Парламентарий напомнила, что законодательство предусматривает административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность, например, за призывы к беспорядкам.

«Спекулировать на таких трагедиях, я считаю, неправильно, сегодня действующее законодательство работает и, на мой взгляд, эффективно. Если говорить о наказании и ужесточении, то, конечно, рассуждать надо, но опять же, чтобы мы не ущемили права граждан, которые друг с другом общаются в соцсетях. Если честно, я бы, наверное, не поддержала такую инициативу», — отметила депутат.

Она считает нужным конкретизировать, кого именно предлагается наказывать за распространение ложной информации в интернете, отметив, что писавшие о ЧП в Кемерово пользователи соцсетей не являются официальными источниками информации и выражали личное мнение. Мукабенова отметила, что в думском комитете готовы рассмотреть инициативу, для этого есть экспертный совет, также к обсуждению могут быть привлечены эксперты и юристы.

В пожаре в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда объявлена в РФ днем траура. Во вторник СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов.

По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

ТЦ в Кемерове вспыхнул молниеносно: очевидцы трагедии рассказали, как это было
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21:42 (мск)© Ньюстюб
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