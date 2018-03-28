Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Следователи
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Следователи
«В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию
«Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей
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