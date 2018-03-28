Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей

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«В результате тщательного криминалистического и научного изучения, следователи полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в своем доме. Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери в доме», — говорится в сообщении полиции.

«Те, кто живет по соседству со Скрипалями, могут увидеть, что полицейские проводят обыски, но я хочу заверить, что риск остается низким и наши обыски являются мерой предосторожности», — отметил старший координатор национальных усилий по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.