Аману Тулееву обозначили время до отставки

Источник: РИА "Новости"

По сведениям «Ъ», депутатов кемеровского облсовета попросили не разъезжаться из областного центра. Сегодня их могут собрать на внеочередную сессию, в которой не исключено участие Амана Тулеева. Об этом «Ъ» рассказали несколько депутатов. 27 марта они уже собирались на внеочередное заседание для внесения поправок в областной бюджет (понадобились для выплат семьям, пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»). Источник в заксобрании полагает, что депутатам предложат обсудить либо политическую обстановку в регионе, либо Аман Тулеев объявит о своей отставке. Последний сценарий собеседник «Ъ» считает маловероятным.

По сведениям «Ъ», время отставки Амана Тулеева напрямую зависит от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в регионе — оказать помощь семьям пострадавших, эффективно содействовать расследованию и проинформировать население о принятых мерах.

«Если эти задачи удастся быстро решить, то замена произойдет по времени так, чтобы временно исполняющий обязанности главы успел выдвинуться на выборы, которые состоятся 9 сентября, — говорит источник “Ъ”.— Если не получится оперативно решить проблемы пострадавших и стабилизировать Кемеровскую область, то отставка Тулеева, скорее всего, придется на начало июня, чтобы назначенный врио успел поработать в области и через год выдвинуться на выборы». Насколько у недавно назначенного вице-губернатора Сергея Цивилева, которого прочат в преемники господина Тулеева, получается работать в регионе и находить общий язык с различными общественно-политическими силами области, станет известно в ближайшие недели.

Опросы общественного мнения покажут динамику. Если они покажут позитивный тренд, то отставка Амана Тулеева может произойти сразу после того, как Следственный комитет даст оценку действий всех чиновников в регионе, добавил собеседник «Ъ».

Гендиректор и основной собственник угольной компании «Колмар» (ведет добычу угля на юге Якутии) Сергей Цивилев вице-губернатором по промышленности, транспорту и предпринимательству стал в начале февраля. Его назначение на вакантный почти год пост восприняли как подготовку смены Аману Тулееву, который руководит регионом более 20 лет. Источники «Ъ» говорили, что новая должность господина Цивилева «с высокой степенью вероятности временная перед губернаторской». Пожар в «Зимней вишне» стал испытанием и для него. Первая встреча господина Цивилева с народом закончилась провалом.

«Вы что, хотите попиариться на горе?» — сказал он на митинге 27 марта Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре сестру, жену и троих детей. В конце митинга он опустился на колени, попросив прощения у пострадавших.

В среду в администрации области прошли первые увольнения после пожара, но отправлены в отставку не чиновники, отвечающие за инфраструктуру, а сотрудники внутриполитического блока: вице-губернатор Алексей Зеленин и глава департамента внутренней политики Нина Лопатина. Место господина Зеленина заняла Ольга Турбаба, которая руководила аппаратом администрации Кемерово. Формулировка увольнения в среду пока была неизвестна. Губернатор критиковал их в августе 2017 года, когда пошли слухи о его возможной отставке по состоянию здоровья.

«К сожалению, много врагов… По-подлому поступили Зеленин, Лопатина. Что же вы молчите? На шефа грязь идет несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил. Ну выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну выступи, скажи. Так нельзя относиться», — говорил господин Тулеев, недовольный тем, что чиновники не опровергали информацию о его болезни.

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Депутаты полагают, что санкции в отношении чиновников, отвечающих за внутреннюю политику, последовали после того, как 27 марта во время визита Владимира Путина в Кемерово прошел многотысячный митинг. Его участники требовали сообщить точное количество погибших в «Зимней вишне», отставки Амана Тулеева и администрации Кемерово. Акция продолжалась более десяти часов. «Только представьте себе, с 90-х годов прошлого века на площади Советов больше трех человек не собиралось, а тут такой митинг с лозунгами за отставку Тулеева», — отметил член ОНФ Максим Учватов. По оценке депутата кемеровского облсовета от ЛДПР Игоря Украинцева, напряжение только нарастает. «Увольнение людей, которые не виноваты в трагедии, чиновников политического блока, — большая ошибка, и проблему это не решит. Начинать надо было с тех, кто находится на хозяйстве, кто принимал здание ТРЦ в эксплуатацию, кто подписывал акты проверок пожарной безопасности», — сказал он «Ъ». По мнению политолога Алексея Полухина, «кадровые решения администрации области выглядят как поиск стрелочника».

Сам Аман Тулеев второй день подряд докладывает о неких силах, которые дестабилизируют обстановку в регионе. «На горе людском вся оппозиционная сила в момент приехала… Сегодня там где-то человек 200. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотеры», — говорил он во вторник о митингующих президенту.

В среду в обращении к жителям Кузбасса Аман Тулеев заявил, что вокруг пожара в «Зимней вишне» «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться». Что это за силы, он не уточнил.

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По мнению вице-президента Центра политических технологий Ростислава Туровского, Аман Тулеев, увольняя «стрелочников», пытается «выиграть время и избежать быстрой отставки, риск которой возник». Его окружению это позволяет «продолжить торг с федеральными властями: какими будут условия смены власти, которая все равно произойдет». За столько лет «на Тулеева и его окружение было завязано множество не только политических, но и финансовых вопросов, и “обрушить” эту систему центр вряд ли захочет», полагает эксперт. Если учесть, что «общественные протесты быстро не прекратятся, то самым разумным для региональной власти было бы выстроить диалог с протестующими, а не пытаться дискредитировать их», считает Ростислав Туровский.

Елена Морозова, Оксана Павлова, Новосибирск; Софья Самохина, Виктор Хамраев