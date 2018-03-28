Скотланд-Ярд сообщил новые детали расследования по «делу Скрипаля»
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Следы вещества, которым были отравлены работавший на британские спецслужбы
ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Следы вещества, которым были отравлены работавший на британские спецслужбы
«Следы
«Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира», — говорится в заявлении.
Следователи Столичной полиции Лондона завершили работу, в частности, в торговом центре Maltings, возле которого были найдены без сознания Скрипаль и его дочь, и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей
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