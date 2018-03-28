Скотланд-Ярд сообщил новые детали расследования по «делу Скрипаля»

«Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома», — отмечается в сообщении.

«Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира», — говорится в заявлении.

Следователи Столичной полиции Лондона завершили работу, в частности, в торговом центре Maltings, возле которого были найдены без сознания Скрипаль и его дочь, и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля.