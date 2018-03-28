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28 марта, источник: РИА Новости

Скотланд-Ярд сообщил новые детали расследования по «делу Скрипаля»

ЛОНДОН, 28 мар — РИА Новости, Мария Табак. Следы вещества, которым были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были обнаружены в нескольких местах в городе Солсбери, но в меньшей концентрации, чем у них дома, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

«Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома», — отмечается в сообщении.

«Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира», — говорится в заявлении.

Следователи Столичной полиции Лондона завершили работу, в частности, в торговом центре Maltings, возле которого были найдены без сознания Скрипаль и его дочь, и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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