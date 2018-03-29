США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН

Источник: AP 2018

«Миротворчество — это общая ответственность. Каждый должен вносить свой вклад, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий», — заявила она.

В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.

Отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.

Хейли пообещала, что США будут работать над «справедливым и разумным» сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.