США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН

«Миротворчество — это общая ответственность. Каждый должен вносить свой вклад, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий», — заявила она.
В этом году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%.
Отмечается, что Китай, который занимает второе место по величине взносов, обеспечивает 10% бюджета ООН.
Хейли пообещала, что США будут работать над «справедливым и разумным» сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.
В декабре сообщалось, что США добились сокращения бюджета ООН в 2018—2019 годах на $285 млн. В итоге он составил $5,395 млрд.
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