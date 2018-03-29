В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам

Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Москва расценивает действия Вашингтона как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

«Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип “О спорт, ты — мир”. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — заявила она.

Действия американской стороны Захарова оценила как дискриминацию и грубое нарушение обязательств «как государства, взявшего провести у себя международные соревнования».