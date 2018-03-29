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01:54 (мск), источник: РИА Новости

В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России возмутилось отказом американского посольства в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Москва расценивает действия Вашингтона как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

«Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип “О спорт, ты — мир”. Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов», — заявила она.

Действия американской стороны Захарова оценила как дискриминацию и грубое нарушение обязательств «как государства, взявшего провести у себя международные соревнования».

Кроме того, Захарова выразила надежду на то, что инцидент не останется без внимания мирового спортивного сообщества.

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28 марта© Ньюстюб
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